Fenerbahçe'nin listesindeki Samuel Kalu kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Samuel Kalu kimdir?

'nin listesindeki kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

Fenerbahçe'nin listesindeki Samuel Kalu kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

'de gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen , yabancı sınırlamasının ertelenmesiyle birlikte rotasını da genişletti. Geçmişte Galatasaray'ın da gündemine gelen Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Peki, Samuel Kalu kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

'de iki sezondur istenilen sonuçları elde edemeyen , gelecek sezon şampiyonluk iddiası ile güçlü bir kadro kurmak istiyor. Birçok futbolcuyu radarına alan sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen ile ilgileniyor.

SAMUEL KALU KİMDİR?

26 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen genç futbolcu 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2016-2017 sezonunda 100 bin euro bedelle Belçika'nın Gent takımına geçiş yaptı. Burada kendisini geliştirmeyi başaran Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile Bordeaux'a transfer oldu. Nijerya asıllı olan Kalu'nun 176 cm boyu bulunmakta. Genel olarak Sağ kanatta görev alan Kalu ihtiyaç halinde forvette de görev alabiliyor. Bu sezon 2'si kupada olmak üzere toplam 22 maçta forma giyen Nijeryalı sağ kanat, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

  1. 30.07.2020
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