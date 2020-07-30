Fenerbahçe'nin listesindeki Samuel Kalu kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, yabancı sınırlamasının ertelenmesiyle birlikte transfer rotasını da genişletti. Geçmişte Galatasaray'ın da gündemine gelen Samuel Kalu Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Peki, Samuel Kalu kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Süper Lig'de iki sezondur istenilen sonuçları elde edemeyen Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluk iddiası ile güçlü bir kadro kurmak istiyor. Birçok futbolcuyu radarına alan sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen Samuel Kalu ile ilgileniyor.
SAMUEL KALU KİMDİR?
26 Ağustos 1997 yılında dünyaya gelen genç futbolcu 2015-2016 yılında GBS Academy'den bedelsiz olarak Trencin takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu 2016-2017 sezonunda 100 bin euro bedelle Belçika'nın Gent takımına geçiş yaptı. Burada kendisini geliştirmeyi başaran Samuel Kalu 2018-2019 sezonunda 8.5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis ile Bordeaux'a transfer oldu. Nijerya asıllı olan Kalu'nun 176 cm boyu bulunmakta. Genel olarak Sağ kanatta görev alan Kalu ihtiyaç halinde forvette de görev alabiliyor. Bu sezon 2'si kupada olmak üzere toplam 22 maçta forma giyen Nijeryalı sağ kanat, 1 gol attı, 2 de asist yaptı.
- 30.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin listesindeki Samuel Kalu kimdir? Yaşı ve boyu kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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