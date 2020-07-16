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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Forvete Antonio

Forvete Antonio

Kanarya için sürpriz bir forvet ismi ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, West Ham’da bu sezon 8 gol atan ’nun peşinde olduğu aktarıldı.

Forveti güçlendirmek isteyen 'nin ile 1 yıl sözleşmesi kalan 'nun peşinde olduğu iddia edildi. İngiliz pasaportu taşıyan Jamaika asıllı oyuncu bu sezon 'de 8 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin Antonio için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade edildi.

Ada'da Nottingham ve Southampton dahil farklı takımlarda forma giyen Antonio kariyerinde 83 gole imza attı.

  1. 16.7.2020
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