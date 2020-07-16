Forvete Antonio

Forveti güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin West Ham United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Michail Antonio'nun peşinde olduğu iddia edildi. İngiliz pasaportu taşıyan Jamaika asıllı oyuncu bu sezon Premier Lig'de 8 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin Antonio için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade edildi.



Ada'da Nottingham ve Southampton dahil farklı takımlarda forma giyen Antonio kariyerinde 83 gole imza attı.