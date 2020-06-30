‘Kas’lı Ozan!

Sözleşmesini 2023'e kadar uzatan Ozan Tufan, Yeni Malatyaspor maçında 2 gole imza atarak galibiyette başrolü oynamıştı. Sarı-lacivertli yıldız, izin gününde de çalışmalarını sürdürürken, antrenmandan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Hep eleştirilen fazla kilolarından kurtulduğu ve kas yaptığı görülen Ozan, taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.