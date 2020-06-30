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30 Haziran 2020, Salı
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‘Kas’lı Ozan!

‘Kas’lı Ozan!

Sözleşmesini 2023'e kadar uzatan , maçında 2 gole imza atarak galibiyette başrolü oynamıştı. Sarı-lacivertli yıldız, de çalışmalarını sürdürürken, antrenmandan paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.

Sözleşmesini 2023'e kadar uzatan , maçında 2 gole imza atarak galibiyette başrolü oynamıştı. Sarı-lacivertli yıldız, de çalışmalarını sürdürürken, antrenmandan paylaştığı fotoğraflar gündem oldu. Hep eleştirilen fazla kilolarından kurtulduğu ve kas yaptığı görülen Ozan, taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.

  1. 30.6.2020
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