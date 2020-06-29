Fenerbahçe'ye transferde sürpriz gelişme! Strootman ile görüşmeler başladı | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sürpriz haber! Görüşmeler resmen başladı

'ye transferde sürpriz gelişme! Strootman ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'ye transferde sürpriz gelişme! Strootman ile görüşmeler başladı

'nin transfer hedefi arasında olduğu dile getirilen 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Marsilya, oyuncusu için önemli bir karara imza attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin yaz transfer sezonu için hedefleri arasında olduğu dile getirilen için Fransız basını sürpriz bir habere imza attı.

Daha önce oyuncuyu bedava dahi olsa elinden çıkartmak istediği aktarılan Marsilyalı yöneticilerin adeta 180 derece döndüğü ifade edildi.

'MARSİLYA İÇİN LÜKS BİR YEDEK ANCAK...'
2018 yılında 25 milyon euro bedelle Fransız kulübüne dahil olan futbolcunun ilk 11'de sürekli forma giyememesi sorun yaratıyordu. Ayda 500.000 euro kazanan oyuncu, son günlerde Marsilya'nın elden çıkartmak istediği bir isim olarak lanse ediliyordu.

Öyle ki Marsilya'nın, Strootman'ı herhangi bir bonservis talep etmeden dahi Fenerbahçe'ye transferine izin verebileceği ifade edilmişti.

180 DERECE DÖNÜŞ YAPTILAR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün temsilcileri, Strootman için 180 derece dönüş yapmış gibi gözüküyor.

Aktarılanlara göre Marsilya, oyuncunun sözleşmesini beklenmedik bir şekilde uzatacak. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, oyuncunun Dimitri Payet'in de yaptığı gibi maaşında indirime gitmesini talep ediyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Öte yandan Marsilyalı temsilcilerin oyuncu menajeriyle yeni sözleşme için görüşmelere başladığı öğrenildi. Oyuncunun maaşında indirime gitmesi zor gibi gözüküyor.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 18:11
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye transferde sürpriz gelişme! Strootman ile görüşmeler başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA