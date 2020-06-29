Fenerbahçe'ye transferde sürpriz gelişme! Strootman ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonu için hedefleri arasında olduğu dile getirilen Kevin Strootman için Fransız basını sürpriz bir habere imza attı.

Daha önce oyuncuyu bedava dahi olsa elinden çıkartmak istediği aktarılan Marsilyalı yöneticilerin adeta 180 derece döndüğü ifade edildi.

'MARSİLYA İÇİN LÜKS BİR YEDEK ANCAK...'

2018 yılında 25 milyon euro bedelle Fransız kulübüne dahil olan futbolcunun ilk 11'de sürekli forma giyememesi sorun yaratıyordu. Ayda 500.000 euro kazanan oyuncu, son günlerde Marsilya'nın elden çıkartmak istediği bir isim olarak lanse ediliyordu.

Öyle ki Marsilya'nın, Strootman'ı herhangi bir bonservis talep etmeden dahi Fenerbahçe'ye transferine izin verebileceği ifade edilmişti.

180 DERECE DÖNÜŞ YAPTILAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün temsilcileri, Strootman için 180 derece dönüş yapmış gibi gözüküyor.

Aktarılanlara göre Marsilya, oyuncunun sözleşmesini beklenmedik bir şekilde uzatacak. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, oyuncunun Dimitri Payet'in de yaptığı gibi maaşında indirime gitmesini talep ediyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Öte yandan Marsilyalı temsilcilerin oyuncu menajeriyle yeni sözleşme için görüşmelere başladığı öğrenildi. Oyuncunun maaşında indirime gitmesi zor gibi gözüküyor.