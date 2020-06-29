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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'ye Mariç transferinde rakip çıktı! Dev rakam...

Fenerbahçe'ye Mariç transferinde rakip çıktı! Dev rakam...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce Hırvat kulübü Osijek'te forma giyen Mirko Mariç'in peşine düştüğü iddia edilmişti. Konu ile ilgili yazılan haberde Mariç'e 'in talip olduğu ve oyuncunun bonservisi için 4 milyon euro kenarda tutulduğu ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı golcü futbolcu Mirko Mariç için karşısına önemli bir rakibin çıktığı duyuruldu.

Ukrayna basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, 25 yaşındaki Boşnak asıllı Hırvat golcüye 'in talip olduğunu ifade etti.

4 MİLYON EURO HAZIR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kiev'in, Mariç için kulübü Osijek'e 4 milyon euroluk bonservis rakamını ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

25 yaşındaki 1.88'lik golcü Mariç, bu sezon toplamda 35 müsabakada rol alırken 21 gol kaydetti ve 5 asist üretti.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 11:21
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