Fenerbahçe'ye Mariç transferinde rakip çıktı! Dev rakam...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce Hırvat kulübü Osijek'te forma giyen Mirko Mariç'in peşine düştüğü iddia edilmişti. Konu ile ilgili yazılan haberde Mariç'e Dinamo Kiev'in talip olduğu ve oyuncunun bonservisi için 4 milyon euro kenarda tutulduğu ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı golcü futbolcu Mirko Mariç için karşısına önemli bir rakibin çıktığı duyuruldu.
Ukrayna basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, 25 yaşındaki Boşnak asıllı Hırvat golcüye Dinamo Kiev'in talip olduğunu ifade etti.
4 MİLYON EURO HAZIR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kiev'in, Mariç için kulübü Osijek'e 4 milyon euroluk bonservis rakamını ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
25 yaşındaki 1.88'lik golcü Mariç, bu sezon toplamda 35 müsabakada rol alırken 21 gol kaydetti ve 5 asist üretti.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 11:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye Mariç transferinde rakip çıktı! Dev rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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