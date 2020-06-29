Fenerbahçe'ye Mariç transferinde rakip çıktı! Dev rakam...

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı golcü futbolcu Mirko Mariç için karşısına önemli bir rakibin çıktığı duyuruldu.

Ukrayna basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, 25 yaşındaki Boşnak asıllı Hırvat golcüye Dinamo Kiev'in talip olduğunu ifade etti.

4 MİLYON EURO HAZIR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kiev'in, Mariç için kulübü Osijek'e 4 milyon euroluk bonservis rakamını ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

25 yaşındaki 1.88'lik golcü Mariç, bu sezon toplamda 35 müsabakada rol alırken 21 gol kaydetti ve 5 asist üretti.