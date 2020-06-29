Fenerbahçe'den Gherardini ile 2 yıllık sözleşme! Obradovic...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, basketbol şubesinin genel menajeri Maurizio Gherardini’yle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, basketbol şubesinin genel menajeri Maurizio Gherardini'yle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.
Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 12:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Gherardini ile 2 yıllık sözleşme! Obradovic... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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