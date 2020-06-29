Fenerbahçe'den Gherardini ile 2 yıllık sözleşme! Obradovic... | son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Obradovic gitti o kaldı! 2 yıllık sözleşme...

'den Gherardini ile 2 yıllık sözleşme! Obradovic...

Fenerbahçe'den Gherardini ile 2 yıllık sözleşme! Obradovic...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, basketbol şubesinin genel menajeri ’yle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, basketbol şubesinin genel menajeri 'yle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından "Yılın Yöneticisi" seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 12:59
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