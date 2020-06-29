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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Mert Hakan'dan flaş hamle! Penaltı ve ...

Mert Hakan'dan flaş hamle! Penaltı ve Fenerbahçe...

'de zirveyi zorlayan ekiplerden sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor2a 2-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu karşılaşmada öne çıkan an ise 'ın ev sahibi takım adına kaçırdığı penaltı oldu. Yıldız futbolcu gelen tepkiler üzerine sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar...

'in 29. haftası dikkat çeken karşılaşmalara sahne olurken, ligin iddialı takımlarından sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenildi. Ev sahibi ekipte, 'ın kaçırdığı penaltı vuruşu ise karşılaşmaya damga vurdu.

SON ANDA FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ

'la arasında transfer krizine neden olan Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızılı takımla ön protokol yapmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanmıştı. Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, kariyerine 'da devam edecek.

RIZA ÇALIMBAY: SANKİ İLK DEFA PENALTI KAÇIRIYOR

Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın bu kritik maçta kaçırdığı penaltı, teknik direktör dahil taraftarları da kızdırdı. Mücadele sonrası açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Kötü oynamadık. Maçın başında güzel pozisyonlar da vardı, bir direkten döndü, bir penaltı kaçırdık. Atsak belki çok başka maç olacaktı. Arkasından yediğimiz bir gol var beklemediğimiz bir anda. Biraz dikkatli olabilseydik, penaltıyı atabilseydik başka bir maç olurdu. Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor, herkes kaçırıyor penaltı. Oyundan düştü, kendini veremedi" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SONRASI HESABINI KAPATTI

Kırmızı-beyazlı takımın taraftarları ise oyuncuyu sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu. Bu tepkiler sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Twitter hesabını kapattığı görüldü.


  1. 29.06.2020
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