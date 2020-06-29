Mert Hakan'dan flaş hamle! Penaltı ve Fenerbahçe...
Süper Lig'de zirveyi zorlayan ekiplerden Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor2a 2-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu karşılaşmada öne çıkan an ise Mert Hakan Yandaş'ın ev sahibi takım adına kaçırdığı penaltı oldu. Yıldız futbolcu gelen tepkiler üzerine sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 29. haftası dikkat çeken karşılaşmalara sahne olurken, ligin iddialı takımlarından Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenildi. Ev sahibi ekipte, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı vuruşu ise karşılaşmaya damga vurdu.
SON ANDA FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ
Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer krizine neden olan Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızılı takımla ön protokol yapmasına rağmen Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanmıştı. Sezon sonunda Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam edecek.
RIZA ÇALIMBAY: SANKİ İLK DEFA PENALTI KAÇIRIYOR
Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın bu kritik maçta kaçırdığı penaltı, teknik direktör Rıza Çalımbay dahil taraftarları da kızdırdı. Mücadele sonrası açıklama yapan deneyimli teknik adam, "Kötü oynamadık. Maçın başında güzel pozisyonlar da vardı, bir direkten döndü, bir penaltı kaçırdık. Atsak belki çok başka maç olacaktı. Arkasından yediğimiz bir gol var beklemediğimiz bir anda. Biraz dikkatli olabilseydik, penaltıyı atabilseydik başka bir maç olurdu. Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor, herkes kaçırıyor penaltı. Oyundan düştü, kendini veremedi" ifadelerini kullandı.
TEPKİLER SONRASI HESABINI KAPATTI
Kırmızı-beyazlı takımın taraftarları ise oyuncuyu sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu. Bu tepkiler sonrası Mert Hakan Yandaş'ın Twitter hesabını kapattığı görüldü.
- 29.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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