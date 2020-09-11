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Haberler Sivasspor Casimir Ninga "Takımın çok güzel bir atmosferi var"

"Takımın çok güzel bir atmosferi var"

öncesi takıma birçok yeni ismi katan Demir Grup 'da yeni transferlerden açıklamalarda bulundu. Ninga açıklamasında "Takımın çok güzel bir atmosferi var" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 23:46
Casimir Ninga "Takımın çok güzel bir atmosferi var"

Demir Grup 'un yeni transferi , takımın çok güzel bir atmosferi olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım, kulüp personeli, teknik heyet olsun beni çok güzel karşıladı." ifadesini kullandı.

Sivasspor'un öncesi 1. Lig ekibi SCO Angers'ten kiraladığı sol kanat oyuncusu Casimir Ninga, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Casimir Ninga, 'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Sezon başı kampına sonradan katıldığını aktaran Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var. Artık Sivas'tayız ve lig haftasına girdik. Maçımıza odaklanarak konsantre olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor'dan teklifi aldığında, kırmızı-beyazlıların 'nde mücadele edecek olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Ninga, şunları kaydetti:

"UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmamız beni çok motive ediyor. Avrupa Ligi, buraya gelmemde çok büyük artıydı. Umarım çok güzel geçecek. Ama önce yarın sahamızda oynayacağımız maçı ile yeni sezona başlamak istiyoruz. Taraftarlarımız beni izlesin. Casimir Ninga'nın nasıl bir futbolcu olduğunu kendileri karar versin ve değerlendirsin."