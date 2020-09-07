Sivasspor Alper Potuk’un peşinde!
Son dakika transfer haberleri... Demir Grup Sivasspor Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan başarılı futbolcu Alper Potuk’la ilgilendiği öğrenildi. Sivasspor yönetiminin oyuncuyla kısa süre içerisinde temasa geçeceği öğrenildi.
Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile temasa geçti.
İlk önce menajer aracılığıyla Potuk ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir orta saha kazandırmak adına Alper'i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivasspor Kulübü yönetimini de bu hafta Alper ile görüşeceği öğrenildi. Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.
- 07.09.2020
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
- Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Emre Belözoğlu görüşmelere başladı
- Galatasaray taraftarından büyük isyan! "Adem Büyük satılırsa..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor Alper Potuk’un peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.