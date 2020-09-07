Sivasspor Alper Potuk’un peşinde! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Sivasspor Görüşme gerçekleşiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı...

’un peşinde!

Sivasspor Alper Potuk’un peşinde!

Son dakika haberleri... Demir Grup Kulübü, ile yollarını ayrılan başarılı futbolcu ’la ilgilendiği öğrenildi. Sivasspor yönetiminin oyuncuyla kısa süre içerisinde temasa geçeceği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren 'da teknik direktör , ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile temasa geçti.

İlk önce menajer aracılığıyla Potuk ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir orta saha kazandırmak adına Alper'i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivasspor Kulübü yönetimini de bu hafta Alper ile görüşeceği öğrenildi. Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.

  1. 07.09.2020
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