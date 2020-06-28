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28 Haziran 2020, Pazar
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Sivasspor hazır

Koronavirüs sonrası 'ı geçerek 3. sıraya yerleşen Yiğidolar, mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Koronavirüs sonrası 'ı geçerek 3. sıraya yerleşen Yiğidolar, mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör öğrencilerinden tam ciddiyet istedi. Deneyimli çalıştırıcı "Bizim için çok önemli bir mücadele. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz tüm maçları kazanmak" dedi.
  1. 28.6.2020
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