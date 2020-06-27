Uzaklaşmak istemiyor - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Uzaklaşmak istemiyor

Uzaklaşmak istemiyor

Uzaklaşmak istemiyor

yarın oynayacağı maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

yarın oynayacağı maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör , antrenman öncesi toplantıda şampiyonluk yarışındaki rakiplerin birbiri ile oynayacağı haftalara girdiklerini hatırlatarak, bu dönemi kendilerinin kayıpsız geçmeleri gerektiği uyarısında bulundu.
  1. 27.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uzaklaşmak istemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA