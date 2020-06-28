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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Süper Lig Sivas'ın serisini Kayseri bitirdi!

0-2 | MAÇ SONUCU

Sivasspor 0-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU

'de zirve mücadelesi veren , 29. haftada konuk ettiği son sıradaki 'a 2-0 mağlup olarak evinde 14 maç sonra kaybetti. Yiğidolar'da Mert Hakan Yandaş 12. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan 'nin gollerini 45+3'te Hasan Hüseyin ve 83'te Mensah (pen.) kaydetti.

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  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 20:27
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