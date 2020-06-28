Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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2-2 | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında , evinde 'u ağırladı. Süper Lig'de kalmak adına oldukça önemli bir mücadele olan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı 2-2 berabere bitti.

'in 29. haftasında , evinde ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Yukatel Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

28. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

32. dakikada Özgür Çek sağ kanattan çektiği şuta ters kafa vuran Ivanildo topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2

40. dakikada Çaykur Rizespor Morozyuk ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morozyuk'un ortasını karşılayan Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu. 1-2

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  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 20:26
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