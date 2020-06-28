Çaykur Rizespor 2-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Denizlispor'u ağırladı. Süper Lig'de kalmak adına oldukça önemli bir mücadele olan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı 2-2 berabere bitti.
Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Yukatel Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Estupinan dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
28. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay Torun tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
32. dakikada Özgür Çek sağ kanattan çektiği şuta ters kafa vuran Ivanildo topu kendi ağlarına gönderdi. 0-2
40. dakikada Çaykur Rizespor Morozyuk ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morozyuk'un ortasını karşılayan Skoda beklemeden topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Detaylar geliyor...
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 20:26
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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