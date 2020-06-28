Galatasaray dibi görmüş durumda

Sarı-kırmızılı takım uzun zamandır galibiyet alamıyor. Çıktığı son 4 karşılaşmadan 3 beraberlik ve bir yenilgi ile ayrılan sarı-kırmızılılar, son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı aldı. Bu dönem ayrıca Galatasaray'ın bu sezon geçirdiği en kısır dönem oldu. Sarı-kırmızılılar en fazla üç hafta galibiyetten uzak kalmıştı.