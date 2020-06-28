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28 Haziran 2020, Pazar
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dibi görmüş durumda

Galatasaray dibi görmüş durumda

'in ikinci devresine mükemmel bir başlangıç yapan , son haftalarda dibi görmüş durumda.

Sarı-kırmızılı takım uzun zamandır galibiyet alamıyor. Çıktığı son 4 karşılaşmadan 3 beraberlik ve bir yenilgi ile ayrılan sarı-kırmızılılar, son galibiyetini 'in 24. haftasında 'ne karşı aldı. Bu dönem ayrıca 'ın bu sezon geçirdiği en kısır dönem oldu. Sarı-kırmızılılar en fazla üç hafta galibiyetten uzak kalmıştı.

  1. 28.6.2020
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