Galatasaray'dan Kerem Demirbay araştırması

Almanya'da bulunan bağlantıları Terim'e, gurbetçi oyuncunun pek çok maçta yedek kalması nedeni ile hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Terim, "ya olursa" diyerek Şükrü Hanedar'dan Leverkusen'le temas kurmasını, Kerem'e Galatasaray forması giydirmek için neler yapmaları gerektiğini sormasını istedi.