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28 Haziran 2020, Pazar
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'dan araştırması

Galatasaray'dan Kerem Demirbay araştırması

gözünü çok yukarılara dikti. 'in sezon başında 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyip aldığı 'ı takibe aldı.

'da bulunan bağlantıları Terim'e, gurbetçi oyuncunun pek çok maçta yedek kalması nedeni ile hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Terim, "ya olursa" diyerek Şükrü Hanedar'dan 'le temas kurmasını, Kerem'e forması giydirmek için neler yapmaları gerektiğini sormasını istedi.

  1. 28.6.2020
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