Galatasaray'dan Kerem Demirbay araştırması
Fatih Terim gözünü çok yukarılara dikti. Leverkusen'in sezon başında 32 milyon euro bonservis bedeli ödeyip aldığı Kerem Demirbay'ı takibe aldı.
Almanya'da bulunan bağlantıları Terim'e, gurbetçi oyuncunun pek çok maçta yedek kalması nedeni ile hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Terim, "ya olursa" diyerek Şükrü Hanedar'dan Leverkusen'le temas kurmasını, Kerem'e Galatasaray forması giydirmek için neler yapmaları gerektiğini sormasını istedi.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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