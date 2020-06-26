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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Sneijder'den Galatasaray itirafı! "Bir gün mutlaka..."

Wesley : Bir gün 'ın teknik direktörü olacağım

Wesley Sneijder: Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olacağım

Futbola 2019 yılında veda eden Wesley , hayatını anlattığı otobiyografisinde itirafında bulundu. 2013-2017 yılları arasında 4 sezon sarı kırmızılı formayı giyen Hollandalı efsane, "40'lı yaşlarımda olmayı planlıyorum. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadesini kullandı.

futbolunun efsane ismi Wesley , 'a olarak dönmek istediğini açıkladı.

Futbola geçtiğimiz sezon veda eden 36 yaşındaki yıldız, otobiyografisinde gelecek planlarından bahsederken, bir gün sarı-kırmızılı kulübü çalıştırmak istediğini ifade etti.

"EN BÜYÜK HEDEFİM..."

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sneijder, "Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olmayı planlıyorum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İNŞAAT İŞİNE GİRDİM"
Sneijder yatırım amacıyla 'de inşaat işine girdiğini de belirterek şu ifadeler yer verdi:

Türkiye'de bir inşaat işine yatırım yaptım, proje hala devam ediyor. Çok fazla para kaybettim, 10-15 milyon euro gitti. Korkunç, evet ama ölümcül değil. Hala param var ama artık pek para gelmiyor. 36 yaşındayım. Daha önümde uzun bir hayat var. Üzücü, çok kötü bir şey ancak devam etmek zorundayım, devam etmek istiyorum. Çevremdekilerin artık daha az para geldiğini anlaması lazım. Para kovalarla geldiğinde çok fazla şey yapılabilir ancak artık farklı bir döneme girdim.

  1. 26.06.2020
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