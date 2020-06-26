Wesley Sneijder: Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olacağım
Futbola 2019 yılında veda eden Wesley Sneijder, hayatını anlattığı otobiyografisinde Galatasaray itirafında bulundu. 2013-2017 yılları arasında 4 sezon sarı kırmızılı formayı giyen Hollandalı efsane, "40'lı yaşlarımda teknik direktör olmayı planlıyorum. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadesini kullandı.
Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder, Galatasaray'a teknik direktör olarak dönmek istediğini açıkladı.
Futbola geçtiğimiz sezon veda eden 36 yaşındaki yıldız, otobiyografisinde gelecek planlarından bahsederken, bir gün sarı-kırmızılı kulübü çalıştırmak istediğini ifade etti.
"EN BÜYÜK HEDEFİM..."
Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sneijder, "Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olmayı planlıyorum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadesini kullandı.
"TÜRKİYE'DE İNŞAAT İŞİNE GİRDİM"
Sneijder yatırım amacıyla Türkiye'de inşaat işine girdiğini de belirterek şu ifadeler yer verdi:
Türkiye'de bir inşaat işine yatırım yaptım, proje hala devam ediyor. Çok fazla para kaybettim, 10-15 milyon euro gitti. Korkunç, evet ama ölümcül değil. Hala param var ama artık pek para gelmiyor. 36 yaşındayım. Daha önümde uzun bir hayat var. Üzücü, çok kötü bir şey ancak devam etmek zorundayım, devam etmek istiyorum. Çevremdekilerin artık daha az para geldiğini anlaması lazım. Para kovalarla geldiğinde çok fazla şey yapılabilir ancak artık farklı bir döneme girdim.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wesley Sneijder: Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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