Galatasaray potada Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı

Galatasaray'da beklenen oldu, Basketbol Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.