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26 Haziran 2020, Cuma
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potada Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı

Galatasaray potada Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı

Kulübü, Ömer Yalçınkaya'nın görevine son verildiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, Yalçınkaya ile karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındığı belirtildi.

'da beklenen oldu, Ömer Yalçınkaya ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

  1. 26.06.2020
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