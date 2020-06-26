Galatasaray potada Ömer Yalçınkaya ile yolları ayırdı
Galatasaray Kulübü, Basketbol Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya'nın görevine son verildiğini duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, Yalçınkaya ile karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılık kararı alındığı belirtildi.
Galatasaray'da beklenen oldu, Basketbol Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar resmen ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir.
Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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