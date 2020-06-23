Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe'yi yenmemiz için para verdiler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yıllar sonra gelen itiraf! Hagi F.Bahçe maçı öncesi prim verdi

: 'yi yenmemiz için para verdiler

Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe'yi yenmemiz için para verdiler

Daha önce Kocaelispor forması giymiş Rumen oyuncu verdiği bir röportajda kariyeri hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. 1998 sezonunda oynadıkları mücadelesi öncesi Galatasaraylı oyuncular Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie’nin karşılaşma öncesi kendisine prim verdikleri itirafında bulundu. İşte Stingaciu'nun o sözleri...

Kocaelispor'un eski kalecisi , 'ın şampiyonluğuyla sona eren 1998 sezonunda, Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine özel bir ödeme yaptığını itiraf etti. Sezonun 28. haftasına lider giren 'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Cim-Bom ezeli rakibini geçmiş, sonrasında ligde ilk sıraya tırmanmasının ardından sezonu şampiyon tamamlamıştı.

"MAÇ SONRASI 20 BİN DOLAR ALDIM"
Rumen Stingaciu, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, " öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe'yi yenmemiz, Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. ve Galatasaray'dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM"
Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu "'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye'de altı sezon geçirdim, 1997'de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" ifadelerini kullandı.

"HAGI VARSA DİKKATLİ OLMALISINIZ"
Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdıran eski kaleci, aynı zamanda 'te birlikte top koşturduğu efsane için şunları söyledi: "Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun!"

  1. 23.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe'yi yenmemiz için para verdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA