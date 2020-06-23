Dumitru Stingaciu: Fenerbahçe'yi yenmemiz için para verdiler
Daha önce Kocaelispor forması giymiş Rumen oyuncu Dumitru Stingaciu verdiği bir röportajda Türkiye kariyeri hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. 1998 sezonunda oynadıkları Fenerbahçe mücadelesi öncesi Galatasaraylı oyuncular Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie’nin karşılaşma öncesi kendisine prim verdikleri itirafında bulundu. İşte Stingaciu'nun o sözleri...
Kocaelispor'un eski kalecisi Dumitru Stingaciu, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona eren 1998 sezonunda, Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine özel bir ödeme yaptığını itiraf etti. Sezonun 28. haftasına lider giren Fenerbahçe'nin Kocaeli'ye deplasmanda yenilmesiyle Cim-Bom ezeli rakibini geçmiş, sonrasında ligde ilk sıraya tırmanmasının ardından sezonu şampiyon tamamlamıştı.
"MAÇ SONRASI 20 BİN DOLAR ALDIM"
Rumen Stingaciu, Sporturilor gazetesine yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası öncesi 1998 sezonunun sonlarına doğru, Kocaeli olarak bizim Fenerbahçe'yi yenmemiz, Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasına yardımcı olacaktı. Gheorghe Hagi ve Galatasaray'dan diğer üç Rumen futbolcu bireysel inisiyatifleriyle, galibiyet durumunda özel bir meblağ teklif ettiler. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım" diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE HARİKA YILLAR GEÇİRDİM"
Kocaelispor dışında bir dönem Vanspor'da da oynayan Stingaciu "Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçtiğimiz sonbaharda bana bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz? Türkiye'de altı sezon geçirdim, 1997'de en iyi kaleci oldum. Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" ifadelerini kullandı.
"HAGI VARSA DİKKATLİ OLMALISINIZ"
Rumen futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi olan vatandaşı Hagi'nin yeteneklerine övgüler yağdıran eski kaleci, aynı zamanda Steaua Bükreş'te birlikte top koşturduğu efsane için şunları söyledi: "Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun!"
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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