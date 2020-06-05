Hagi'den oğluna büyük övgü! ''Benden daha iyi olacak'' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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Hagi'den oğluna büyük övgü! ''Benden daha iyi olacak''

Romanya futbolunun efsane ismi ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Gheorghe Hagi, aktif olarak futbol kariyerine devam eden oğlu Ianis Hagi'den övgüyle bahsetti.
5 Haziran 2020 Cuma 15:01
Hagi'den oğluna büyük övgü! ''Benden daha iyi olacak''

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi, Rangers'ta forma giyen ve bonservisi alınan Ianis Hagi hakkında açıklamalarda bulunarak oğluna övgüler yağdırdı. İşte Hagi'nin sözleri...

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Hagi'den oğluna büyük övgü! ''Benden daha iyi olacak''

"Ianis'e güveniyorum. Rumen milli takımında genç neslin önemli parçalarından biri olacak. Bu jenerasyon, Romanya Milli Takımı'nı eski günlerine geri döndürecek. Ianis, kendisi için çok uygun bir kulübe imza attı. Onu sürekli takdir eden olağanüstü bir menajerle çalışıyor."

Hagi'den oğluna büyük övgü! ''Benden daha iyi olacak''

"Ianis çok deneyim kazandı, zamanla olgunlaştı. Bu transfer için çok çalıştı, çok acı çekti ve çok şey öğrendi"

Hagi'den oğluna büyük övgü! ''Benden daha iyi olacak''

"Rangers onun için harika bir takım çünkü bir kulüpte gördüğüm en iyi mentaliteye sahipler. Sürekli kazanmak zorunda olan bir takım. Mükemmel bir ortamları var ve Gerrard gerçekten müthiş bir teknik direktör"

Hagi'den oğluna büyük övgü! ''Benden daha iyi olacak''

"Gerrard, Ianis'e çok inanıyor ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapabileceğini düşünüyor. Ianis şu anda kendinden çok emin, hocası da onu seviyor. Ben de Gerrard'a güveniyorum ve oğlumu daha iyi bir oyuncu yapacağını biliyorum"


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