Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının da sona ermesiyle birlikte heyecan doruğa ulaştı. Bitime 6 maç kala İddaa Risk Yönetimi, güncellenmiş şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları ve favori...
23 Haziran 2020 Salı 12:40
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Corona virüsü salgını arası sonrası yeniden başlayan ve 28. haftası geride bırakılan Süper Lig'de heyecan adeta doruğa ulaştı.
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Geçtiğimiz hafta 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un Alanyaspor ile berabere kalması sonrası liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında 1 puan aldığı haftada Sivasspor da Konyaspor engeline takıldı.
Geçtiğimiz hafta mağlubiyet şoku yaşayan Beşiktaş ise Denizlispor karşısında adeta şov yaparak şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.