Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının da sona ermesiyle birlikte heyecan doruğa ulaştı. Bitime 6 maç kala İddaa Risk Yönetimi, güncellenmiş şampiyonluk oranlarını açıkladı. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları ve favori...

23 Haziran 2020 Salı 12:40
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Corona virüsü salgını arası sonrası yeniden başlayan ve 28. haftası geride bırakılan Süper Lig'de heyecan adeta doruğa ulaştı.

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Geçtiğimiz hafta 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un Alanyaspor ile berabere kalması sonrası liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında 1 puan aldığı haftada Sivasspor da Konyaspor engeline takıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Geçtiğimiz hafta mağlubiyet şoku yaşayan Beşiktaş ise Denizlispor karşısında adeta şov yaparak şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

300.00 Beşiktaş

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