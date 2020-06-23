Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

Hakem Ulusoy, özellikle kaleci Okan'a topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle çaldığı endirekt vuruş ile eleştirilerin odağında yer aldı. Twumasi'nin 3-2'yi getiren golünü geçerli sayması da tepkileri artırdı. Çakar, "Türk hakemliğinin iflası" derken, Toroğlu, "Alper Ulusoy, G.Saray'a operasyon düzenledi" yorumunu yaptı. Tüzemen ise "Galatasaray, oynadığı iki maçta yarış dışı bırakıldı" ifadesini kullandı.
23 Haziran 2020 Salı 06:39
Güncelleme: 23.06.2020 06:59
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Süper Lig'de son haftalara girilirken hakem kararları da sıkça konuşulmaya başladı. Son iki haftada en çok canı yanan takım ise Galatasaray oldu. Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarıyla damga vurduğu Çaykur Rize maçının daha külleri soğumamışken sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısında da hakem kurbanı oldu. Bu kez de Alper Ulusoy sahnedeydi. Ulusoy, taraflı yönetimi ile sadece Galatasaraylıların değil, futbol otoritelerinin de eleştirilerinin hedefi oldu.
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TÜRK HAKEMLİĞİNE UTANÇ GECESİ YAŞATTI Kenan'ınaktif alanda olmasına karşın skoru 3-2'ye taşıyan Twumasi'nin golünü geçerli sayması eleştirilirken Galatasaray kalecisi Okan'ın topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle çaldığı endirekt vuruş ve ardından gelen penaltı kararı tepkileri artırdı. Futbol otoriteleri, Alper Ulusoy'un verdiği kararlarla "Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı"ğını belirterek Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük bir darbe vurulduğu konusunda birleşti.
TERİM NE DEDİ? "İkihaftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?"
İŞTE ULUSOY YORUMLARI AhmetÇakar: Dün (pazar) gece Türk hakemliğinin iflası ve Galatasaray'ın bir hakem tarafından nasıl boğulduğunun gösterisi oldu. Alper Ulusoy maalesef Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı.