Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

Hakem Ulusoy, özellikle kaleci Okan'a topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle çaldığı endirekt vuruş ile eleştirilerin odağında yer aldı. Twumasi'nin 3-2'yi getiren golünü geçerli sayması da tepkileri artırdı. Çakar, "Türk hakemliğinin iflası" derken, Toroğlu, "Alper Ulusoy, G.Saray'a operasyon düzenledi" yorumunu yaptı. Tüzemen ise "Galatasaray, oynadığı iki maçta yarış dışı bırakıldı" ifadesini kullandı.
23 Haziran 2020 Salı 06:39 Güncelleme: 23.06.2020 06:59
Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

Süper Lig'de son haftalara girilirken hakem kararları da sıkça konuşulmaya başladı. Son iki haftada en çok canı yanan takım ise Galatasaray oldu. Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarıyla damga vurduğu Çaykur Rize maçının daha külleri soğumamışken sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısında da hakem kurbanı oldu. Bu kez de Alper Ulusoy sahnedeydi. Ulusoy, taraflı yönetimi ile sadece Galatasaraylıların değil, futbol otoritelerinin de eleştirilerinin hedefi oldu.

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Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

TÜRK HAKEMLİĞİNE UTANÇ GECESİ YAŞATTI
Kenan'ın aktif alanda olmasına karşın skoru 3-2'ye taşıyan Twumasi'nin golünü geçerli sayması eleştirilirken Galatasaray kalecisi Okan'ın topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle çaldığı endirekt vuruş ve ardından gelen penaltı kararı tepkileri artırdı. Futbol otoriteleri, Alper Ulusoy'un verdiği kararlarla "Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı"ğını belirterek Galatasaray'a şampiyonluk yolunda büyük bir darbe vurulduğu konusunda birleşti.

Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

TERİM NE DEDİ?
"İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?"

Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

İŞTE ULUSOY YORUMLARI
Ahmet Çakar: Dün (pazar) gece Türk hakemliğinin iflası ve Galatasaray'ın bir hakem tarafından nasıl boğulduğunun gösterisi oldu. Alper Ulusoy maalesef Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı.

Alper Ulusoy infial yarattı! ''Türk hakemliğine utanç gecesi yaşattı''

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