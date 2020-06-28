Yeni kaleci yarım sezon için gelecek

Fatih Terim ise çok güvendiği Okan Kocuk'u kalan haftalarda takip edecek. Duruma göre belki de yabancı bir kaleci isteyecek. Ancak Terim'in aklında yeni kalecinin 6 aylığına kiralanması var. Çünkü her durumda ligin ikinci yarısında Muslera'nın hazır olacağı kendisine iletildi.