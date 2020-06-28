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28 Haziran 2020, Pazar
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Yeni kaleci yarım sezon için gelecek

Yeni kaleci yarım sezon için gelecek

Muslera iyileşme sürecini kısaltmaya ve Kasım ya da Aralık ayında hazır hale gelmeyi umuyor… Bu nedenle 2020-21 sezonun ilk yarısı için adının 28 kişilik listesinde olmasını umuyor.

ise çok güvendiği Okan Kocuk'u kalan haftalarda takip edecek. Duruma göre belki de yabancı bir kaleci isteyecek. Ancak Terim'in aklında yeni kalecinin 6 aylığına kiralanması var. Çünkü her durumda ligin ikinci yarısında Muslera'nın hazır olacağı kendisine iletildi.

  1. 28.6.2020
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