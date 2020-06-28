Yeni kaleci yarım sezon için gelecek
Muslera iyileşme sürecini kısaltmaya ve Kasım ya da Aralık ayında hazır hale gelmeyi umuyor… Bu nedenle 2020-21 sezonun ilk yarısı için adının 28 kişilik TFF listesinde olmasını umuyor.
Fatih Terim ise çok güvendiği Okan Kocuk'u kalan haftalarda takip edecek. Duruma göre belki de yabancı bir kaleci isteyecek. Ancak Terim'in aklında yeni kalecinin 6 aylığına kiralanması var. Çünkü her durumda ligin ikinci yarısında Muslera'nın hazır olacağı kendisine iletildi.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni kaleci yarım sezon için gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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