Galatasaray sezonun en kritik maçına çıkacak!

Zirve yarışında ligde üst üste yaşadığı puan kayıpları ile ağır yara alan son iki yılın şampiyonu G.Saray, deplasmanda lider Başakşehir'in konuğu oluyor. Ligde çıktığı son 4 maçta 9 puan kaybeden ve galibiyeti unutan sarı-kırmızılılar Başakşehir maçından 3 puanla ayrılarak hem çıkış yakalamaya çalışacak hem de iddiasını sonraki haftalara taşımak istiyor. Cimbom mağlubiyet ile ayrılırsa puan farkı 11'e çıkacak ve şampiyonluğa büyük oranda havlu atacak. Aslan galibiyet alması halinde ise farkı 5'e düşürüp şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.



KOLAY OLMAYACAK!

Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray'da çok önemli eksikler var. Muslera, Marcao, Andone ve Falcao'nun sakatlıkları bulunuyor. Adem ile Ahmet Çalık'ın kırmızı kart, Mariano'nun da sarı kart cezası var. Olumsuzluklar bununla da sınırlı değil. Cimbom, Başakşehir deplasmanında oldukça zorlanıyor. Zira rakibine karşı oynadığı 5 maçın 4'ün de (3G/1B) puan kaybetti. Turuncu-lacivertliler, son olarak Galatasaray'la ligde geçtiğimiz sezonun 16. haftasında karşılaşmış ve maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Cimbom'un umutlarını devam ettirmesi için ekstra bir performans ortaya koyması gerekecek.

İKİ MAÇTA 5 GOL YEDİ

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 28 haftada 25 gol yerken, rakip fileleri ise 47 kez havalandırdı. Muslera'nın yokluğunda kalede yine Okan Kocuk olacak. 24 yaşındaki file bekçisi oynan son iki maçta forma giyerken kalesinde 5 gol görmekten kurtulamadı.



GOL SİLAHI ONYEKURU

Takımdaki 3 golcüsünden yoksun olarak Başakşehir maçına çıkacak olan 7 eksikli Galatasaray'da bu önemli mücadelede forvet hattında Onyekuru görev yapacak. Teknik direktör Fatih Terim daha önceki yıllarda bu gibi durumlarda denediği 4-6-0 sistemi ile maça başlayacak ve Onyekuru ile Feghouli ileri uçta değişerek forma giyecek. Duran toplara ise Donk ve Lemina ile sırası ileri çıkacak ve gol arayacak. İki oyuncunun, hafta boyu duran top ve kanatlardan gelen ortalara kafa şutu çalıştıkları öğrenildi.

DEPLASMANDA DÖRT YENİLGİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 5 kez sahadan galip ayrılırken 4 kez mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise berabere kaldı. Bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Sarıkırmızılılar ayrıca bu sezon aldığı 5 yenilginin 4'ünü deplasmanda yaşadı.



ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

DEFANSTA DEĞİŞİM

Sarı kart cezasını çeken Ryan Donk, Başakşehir maçıyla formasına kavuşacak. Sarı-kırmızılılarda Donk'un partneri Mario Lemina olacak. Sağ bekte Mariano'nun yokluğunda da Martin Linnes görev alacak.

TERİM: 3 BURUK: 2

Futbolcular sahada kıyasıya mücadele edecek; saha kenarı ise teknik adamların rekabetine sahne olacak. Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ve milli takımda Fatih Terim'in öğrencilerindendi. Buruk, bu karşılaşmayla birlikte bir kez daha hocasına rakip olacak. İki hoca bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Terim 3, tecrübe farkına karşın Buruk da 2 kez kazanmayı başardı.