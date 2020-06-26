Ryan Babel Galatasaray'a geri döndü!
Galatasaray'ın Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Eredivisie'nin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Florya'daki antrenmanı takip eden deneyimli futbolcu kısa bir konuşma yaptı.
Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Florya'ya geri döndü. Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti.
Kısa bir açıklama da yapan tecrübeli isim, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. Hollanda ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu" ifadelerini kullandı.
- 26.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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