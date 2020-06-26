Ryan Babel Galatasaray'a geri döndü! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ryan Babel Galatasaray'a geri döndü!

'a geri döndü!

Ryan Babel Galatasaray'a geri döndü!

'ın Ligi ekiplerinden Ajax'a kiraladığı , Eredivisie'nin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı takıma geri döndü. 'daki antrenmanı takip eden deneyimli futbolcu kısa bir konuşma yaptı.

'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı , 'ya geri döndü. Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör ile de sohbet etti.

Kısa bir açıklama da yapan tecrübeli isim, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu" ifadelerini kullandı.

  1. 26.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Babel Galatasaray'a geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA