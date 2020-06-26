Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! 'Rize'de bir aslan var' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! "Rize'de bir aslan var"

Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! "Rize'de bir aslan var"

Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Galatasay ile prensip anlaşmasına varan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullarak 1 yıl daha uzatmıştı. Çağlayan'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada genç futbolcuyu övgü yağmuruna tuttu.

26 Haziran 2020 Cuma 19:55
Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! Rize'de bir aslan var

Önümüzdeki sezon adına transfer çalışmaları sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek olan Oğulcan Çağlayan'la anlaşmaya varmıştı.

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Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! Rize'de bir aslan var

Rizespor Kulübü ise Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.

Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! Rize'de bir aslan var

24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini tek taraflı feshederek TFF'ye bildirdi. Oğulcan Çağlayan'ın bu hareketi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Çağlayan'ı övgü yağmuruna boğdu.

Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! Rize'de bir aslan var

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Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! Rize'de bir aslan var
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