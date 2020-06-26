Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! "Rize'de bir aslan var"

Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Galatasay ile prensip anlaşmasına varan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullarak 1 yıl daha uzatmıştı. Çağlayan'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada genç futbolcuyu övgü yağmuruna tuttu.