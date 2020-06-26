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Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! "Rize'de bir aslan var"
Çaykur Rizespor Kulübü, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Galatasay ile prensip anlaşmasına varan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullarak 1 yıl daha uzatmıştı. Çağlayan'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada genç futbolcuyu övgü yağmuruna tuttu.
26 Haziran 2020 Cuma 19:55
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Önümüzdeki sezon adına transfer çalışmaları sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek olan Oğulcan Çağlayan'la anlaşmaya varmıştı.
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Rizespor Kulübü ise Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.
24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini tek taraflı feshederek TFF'ye bildirdi. Oğulcan Çağlayan'ın bu hareketi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Çağlayan'ı övgü yağmuruna boğdu.