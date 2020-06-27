Galatasaray'ın istediği Belaili Arabistan'a dönmedi

Bir süredir Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan 28 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi Cezayir'e giden Belaili, takımı idmanlara başlamasına rağmen Suudi Arabistan'a dönemedi.

DZ Foot'ta yer alan habere göre iki ülke arasında henüz hava trafiği açılmaması nedeniyle oyuncunun kulübü Al Ahli'nin harekete geçerek, yıldız ismi Paris ya da Dubai üzerinden getirmeyi planladıkları bildirildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Öte yandan, daha önce çıkan haberlerde Belaili'nin takımda mutsuz olduğu ve yöneticilerle görüşüp 2022 yılında sona erecek sözleşmesini feshetmek istediği aktarılmıştı. Galatasaray'ın da oyuncu için devrede olduğu biliniyordu.

Sarı-kırmızılı takımın, Henry Onyekuru'nun bonservisini alamaması durumunda Cezayirli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Belaili, bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.



