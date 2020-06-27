Galatasaray'ın istediği Belaili Arabistan'a dönmedi
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'de flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, corona virüsü nedeniyle gittiği ülkesinden, takımı idmanlara başlamasına rağmen dönemedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir süredir Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan 28 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi Cezayir'e giden Belaili, takımı idmanlara başlamasına rağmen Suudi Arabistan'a dönemedi.
DZ Foot'ta yer alan habere göre iki ülke arasında henüz hava trafiği açılmaması nedeniyle oyuncunun kulübü Al Ahli'nin harekete geçerek, yıldız ismi Paris ya da Dubai üzerinden getirmeyi planladıkları bildirildi.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR
Öte yandan, daha önce çıkan haberlerde Belaili'nin takımda mutsuz olduğu ve yöneticilerle görüşüp 2022 yılında sona erecek sözleşmesini feshetmek istediği aktarılmıştı. Galatasaray'ın da oyuncu için devrede olduğu biliniyordu.
Sarı-kırmızılı takımın, Henry Onyekuru'nun bonservisini alamaması durumunda Cezayirli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Belaili, bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.
- 27.06.2020
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- Galatasaray'ın istediği Belaili Arabistan'a dönmedi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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