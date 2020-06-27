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27 Haziran 2020, Cumartesi
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'ın istediği Belaili Arabistan'a dönmedi

Galatasaray'ın istediği Belaili Arabistan'a dönmedi

'ın transfer gündeminde yer alan Cezayirli futbolcu 'de flaş bir gelişme yaşandı. ekibi 'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, corona virüsü nedeniyle gittiği ülkesinden, takımı idmanlara başlamasına rağmen dönemedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir süredir 'ın transfer listesinde bulunan 28 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından ülkesi Cezayir'e giden Belaili, takımı idmanlara başlamasına rağmen 'a dönemedi.

DZ Foot'ta yer alan habere göre iki ülke arasında henüz hava trafiği açılmaması nedeniyle oyuncunun kulübü 'nin harekete geçerek, yıldız ismi ya da Dubai üzerinden getirmeyi planladıkları bildirildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Öte yandan, daha önce çıkan haberlerde Belaili'nin takımda mutsuz olduğu ve yöneticilerle görüşüp 2022 yılında sona erecek sözleşmesini feshetmek istediği aktarılmıştı. Galatasaray'ın da oyuncu için devrede olduğu biliniyordu.

Sarı-kırmızılı takımın, Henry Onyekuru'nun bonservisini alamaması durumunda Cezayirli yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Belaili, bu sezon 18 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.


  1. 27.06.2020
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