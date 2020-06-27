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Galatasaray'ın 'B planı' hazır! Tarihi karar ve transfer...

Galatasaray'da son dakika haberi... Son olarak Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada puan kaybıyla dönen sarı kırmızılılar, zirve yarışından kopma noktasına gelmişti. Ligin 29. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Cimbom, bu mücadelen de mağlubiyet veya beraberlik alması halinde ilk 4 sıra için savaşmaya başlayacak. Galatasaray'da bu maçın önemli çok büyük. Öte yandan sarı kırmızılıları sezon sonunda bekleyen bir de transfer tehlikesi var! İşte detaylar...

27 Haziran 2020 Cumartesi 11:52 Güncelleme: 27.06.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





