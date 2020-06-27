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Galatasaray'ın 'B planı' hazır! Tarihi karar ve transfer...
Galatasaray'da son dakika haberi... Son olarak Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada puan kaybıyla dönen sarı kırmızılılar, zirve yarışından kopma noktasına gelmişti. Ligin 29. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Cimbom, bu mücadelen de mağlubiyet veya beraberlik alması halinde ilk 4 sıra için savaşmaya başlayacak. Galatasaray'da bu maçın önemli çok büyük. Öte yandan sarı kırmızılıları sezon sonunda bekleyen bir de transfer tehlikesi var! İşte detaylar...
27 Haziran 2020 Cumartesi 11:52
Güncelleme: 27.06.2020 11:59
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2018'de UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzalayan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor.
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Bu yüzden geçen sezon 5 ay forvetsiz kalan sarı-kırmızılı kulüp pandemi süreci sonrasında stoper sıkıntısı çekiyor.
Yaz transfer döneminde de Fatih Terim ve yönetimi zor günler bekliyor.
80 milyon Euro'yu bulan takım bütçesini 60 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlayan Galatasaray, başta kiralık oyuncuları Diagne ve Babel olmak üzere oyuncu satışı yapmak istiyor.
Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maaş alan isimler için de sarı-kırmızılı kulüp teklifler bekliyor.