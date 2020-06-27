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Transfer bombası patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Defansif orta saha bölgesinde Felipe Melo'dan bu yana aradığı ismi bir türlü bulamayan sarı-kırmızılılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahayı kaliteli bir isme emanet etmeyi planlayan Galatasaray'ın, İngiliz devi Chelsea'nin yıldızıyla görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





