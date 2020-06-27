Transfer bombası patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Transfer bombası patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

Transfer bombası patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Defansif orta saha bölgesinde Felipe Melo'dan bu yana aradığı ismi bir türlü bulamayan sarı-kırmızılılar, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahayı kaliteli bir isme emanet etmeyi planlayan Galatasaray'ın, İngiliz devi Chelsea'nin yıldızıyla görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
27 Haziran 2020 Cumartesi 06:39
Bomba patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

Cimbom geçen sezonun özellikle ilk yarısında orta sahasından istediği verimi alamayınca zirve yarışında kritik puanlar kaybetmişti.

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Bomba patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

Mario Lemina sakatlık yüzünden sadece ilk devrede 10 maç kaçırdı.

Bomba patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

Steven Nzonzi de ağır ve etkisiz kalınca Galatasaray büyük şok yaşamıştı.

Bomba patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

Bu kez orta saha transferinde hata yapmak istemeyen Aslan, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Bomba patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!

BAKAYOKO BOMBASI!

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.

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