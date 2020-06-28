Wesley Sneijder Galatasaray’ı işaret etti

Dün de Algemeen Daglbad gazetesinde Galatasaray'ı ilgilendiren bir bölüm yayımladı. Efsanevi oyuncu, gelecekte Galatasaray'da görev almak istediğini söyledi. Sneijder, "Gerçekten genç oyuncularla rehberlik edebilirim. Bir gün ben de antrenör olacağım. Burada asıl amacım iyi bir kulübün hocası olmak. Zaten o kulüpte de belli… Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Bu da olacak" dedi.