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28 Haziran 2020, Pazar
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’ı işaret etti

Wesley Sneijder Galatasaray’ı işaret etti

'in Kees Jansma tarafından yazılan otobiyografisinden detaylar basınına yansımaya devam ediyor.

Dün de Algemeen Daglbad gazetesinde 'ı ilgilendiren bir bölüm yayımladı. Efsanevi oyuncu, gelecekte Galatasaray'da görev almak istediğini söyledi. Sneijder, "Gerçekten genç oyuncularla rehberlik edebilirim. Bir gün ben de antrenör olacağım. Burada asıl amacım iyi bir kulübün hocası olmak. Zaten o kulüpte de belli… Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Bu da olacak" dedi.

  1. 28.6.2020
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