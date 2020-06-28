Wesley Sneijder Galatasaray’ı işaret etti
Wesley Sneijder'in Kees Jansma tarafından yazılan otobiyografisinden detaylar Hollanda basınına yansımaya devam ediyor.
Dün de Algemeen Daglbad gazetesinde Galatasaray'ı ilgilendiren bir bölüm yayımladı. Efsanevi oyuncu, gelecekte Galatasaray'da görev almak istediğini söyledi. Sneijder, "Gerçekten genç oyuncularla rehberlik edebilirim. Bir gün ben de antrenör olacağım. Burada asıl amacım iyi bir kulübün hocası olmak. Zaten o kulüpte de belli… Bir gün Galatasaray'da çalışmak istiyorum. Bu da olacak" dedi.
- 28.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wesley Sneijder Galatasaray’ı işaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.