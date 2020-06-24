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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'in en değerli yerli 11'i

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala heyecan hız kesmeden sürüyor. Şampiyonluk kupasını müzesine götürmek adına zirve yarışı veren ekiplerde birbirinden değerli futbolcular mücadele ediyor. Peki Süper Lig'de top koşturan en pahalı yerli oyuncular kimler? İşte Süper Lig'in en pahalı yerli oyuncularından oluşan ilk 11...

24 Haziran 2020 Çarşamba 15:30 Güncelleme: 24.06.2020 15:30
En değerliler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'in en pahalı yerli ilk 11'i

Süper Lig'in yerli oyuncularından oluşan en değerli 11'i ortaya çıktı. İşte Transfermarkt verilerine göre en pahalı ilk 11...

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En değerliler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'in en pahalı yerli ilk 11'i

UĞURCAN ÇAKIR - 9.5 MİLYON EURO

En değerliler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'in en pahalı yerli ilk 11'i

NAZIM SANGARE - 1.60 MİLYON EURO

En değerliler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'in en pahalı yerli ilk 11'i

SERDAR AZİZ - 2 MİLYON EURO

En değerliler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'in en pahalı yerli ilk 11'i

HÜSEYİN TÜRKMEN - 3.20 MİLYON EURO

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