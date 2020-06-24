Veriler ortaya çıktı! İşte Süper Lig'in en değerli yerli 11'i

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala heyecan hız kesmeden sürüyor. Şampiyonluk kupasını müzesine götürmek adına zirve yarışı veren ekiplerde birbirinden değerli futbolcular mücadele ediyor. Peki Süper Lig'de top koşturan en pahalı yerli oyuncular kimler? İşte Süper Lig'in en pahalı yerli oyuncularından oluşan ilk 11...