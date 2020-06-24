GALATASARAY KÖTÜNÜN İYİSİ

Öte yandan Galatasaray'da da gidişat özellikle son haftalar göze alındığında pek de iyi bir yönde ilerlemiyor. Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası oynadığı 2 mücadelede 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının yanında Muslera gibi hem oyuna direkt katkı verebilen hem de saha içi atraksiyonlarıyla takımı ateşleyebilen çok önemli bir figürü de kaybetti.