Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan transferi sonrası Fatih Terim çılgına döndü! O yöneticinin bileti kesildi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan ve sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan Mert Hakan Yandaş transferinde alınan bu transfer yenilgisi Muriqi'nin ardından bardağı taşıran son damla oldu. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye kaptırılması sonrası çılgına dönen Fatih Terim, o ismin biletini kesti. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
AVRUPA'YA VEDA ETTİ!
Bu kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'de, başarısızlıklarla dolu bu sezonu bir an önce unutarak yeni sezona temiz bir sayfa açmak istiyor. Ligde uzun zaman önce havlu atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor karşısında çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibine yenilerek Avrupa hayaline de veda etmişti.
GALATASARAY KÖTÜNÜN İYİSİ
Öte yandan Galatasaray'da da gidişat özellikle son haftalar göze alındığında pek de iyi bir yönde ilerlemiyor. Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası oynadığı 2 mücadelede 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının yanında Muslera gibi hem oyuna direkt katkı verebilen hem de saha içi atraksiyonlarıyla takımı ateşleyebilen çok önemli bir figürü de kaybetti.
Çaykur Rizespor karşısında sakatlanarak oyundan alınan Uruguaylı file bekçisinde, çekilen MR sonrası iki kırık tespit edilmiş ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Bu haber camiada büyük üzüntü yaratırken, tecrübeli kalecinin yokluğunda Galatasaray kalesini koruyan Okan Kocuk'un performansı da otoriteler tarafından 'Kaleci transferi şart' olarak yorumlanmıştı.