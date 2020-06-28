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28 Haziran 2020, Pazar
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10 milyon euro istiyor!

10 milyon euro istiyor!

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek F.Bahçe'den ayrılan 'nin 'na başvurduğu bildirildi.

Alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederek F.Bahçe'den ayrılan 'nin 'na başvurduğu bildirildi. Kruse'nin sarı-lacivertli kulüpten bu sezonki alacaklarının yanı sıra gelecek 2 yıla ait haklarını da (imza parasının kalanı, tüm alacakları, primler, imaj hakkı) istediği belirtiliyor. Haklı bulunursa tazminat miktarının 10 milyon euro'yu bulabileceği ifade edildi.
  1. 28.6.2020
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