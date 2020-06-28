Rodrigues cezalı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Rodrigues cezalı

Rodrigues cezalı

Rodrigues cezalı

Sarı-lacivertli ekipte sınırında yer alan cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertli ekipte sınırında yer alan cezalı duruma düştü. 76. dakikada Yeni Malatyasporlu Chebake'ye yaptığı faul sonrası 4'üncü sarı kartını gören oyuncu, haftaya 'de oynanacak maçında forma giymeyecek.
  1. 28.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rodrigues cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA