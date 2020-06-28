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28 Haziran 2020, Pazar
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Muriqi daha ne yapsın!

Muriqi daha ne yapsın!

Kosovalı forvet; 1 gol, 1 asistle 3 puanın kazanılmasında büyük rol oynadı. Bu sezonki toplam gol sayısını 17’ye yükselten Vedat, kariyer rekorunu 3’üncü kez egale etti.

'nin Kosovalı forveti , karşısında kazanılan 3 puanda büyük pay sahibiydi. 70. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçiren 26 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 17. golünü kaydetti. Muriç böylece 3, kez kariyer rekorunu egale etti. Daha önce 2015/16'da , 2018/19'da formalarıyla 17 gol atan Muriç, F.Bahçe'de bu sayıya şimdiden ulaştı. Vedat Muriç bu sezon bir gol atarsa kariyer rekoru kıracak.

HASAN ALİ'DEN BİR İLK!
Tecrübeli krampon dün golün yanı sıra Ozan'ın ilk sayısında da asisti yapan isimdi. Muriç böylece bu sezonki gol pasını da 5'e yükseltti. Öte yandan Muriq'nin gol pasını veren da bu sezon bir ilki yaşadı. 30 yaşındaki sol bek, 'deki ilk asistini gerçekleştirdi. Hasan Ali maç sonrası "Mevcut şartlar altında kazanmamız gereken bir maçtı. Zorlandık ama istediğimizi aldık. Umarım kalan süreyi en az kayıpla geçeriz" dedi.

FALETTE ÇIKARILDI
Mücadele öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette'ten kötü haber geldi. İlk 11 çıkması beklenen Gineli, dün öğle saatlerinde adelesinde oluşan sertlik sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

SERDAR YENİDEN 11'DE
Sarı-lacivertli ekipte , Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu. Sakatlığı sebebiyle karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, 11'deki yerini aldı. İlk yarıda kaleci Altay'la çarpışıp kısa süreli bir sakatlık yaşayan Serdar, tedavisinin ardından devam maça etti.

JAILSON 106 GÜN SONRA
Fenerbahçe'de Jailson, 106 gün sonra 11'de forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcu orta sahada görev aldı. Savunmada yaşanan eksiklerden dolayı uzun süre stoperde görev alan ve performansı ile tepkileri üzerine çeken Jailson, dün ise kendi pozisyonuna döndü.

  1. 28.6.2020
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