Gustavo yine stoper
Falette'nin sakatlığı sonrası savunmada Serdar Aziz'in yanında Luiz Gustavo görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda forma giymişti. Serdar'la iyi bir uyum gösteren sambacı, yenen 2 gole rağmen geçer not aldı.
Falette'nin sakatlığı sonrası savunmada Serdar Aziz'in yanında Luiz Gustavo görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda forma giymişti. Serdar'la iyi bir uyum gösteren sambacı, yenen 2 gole rağmen geçer not aldı.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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