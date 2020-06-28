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28 Haziran 2020, Pazar
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Gustavo yine stoper

Gustavo yine stoper

Falette'nin sakatlığı sonrası savunmada 'in yanında görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta oynanan karşısında yine bu pozisyonda forma giymişti. Serdar'la iyi bir uyum gösteren sambacı, yenen 2 gole rağmen geçer not aldı.

Falette'nin sakatlığı sonrası savunmada 'in yanında görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta oynanan karşısında yine bu pozisyonda forma giymişti. Serdar'la iyi bir uyum gösteren sambacı, yenen 2 gole rağmen geçer not aldı.

  1. 28.6.2020
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