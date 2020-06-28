Gustavo yine stoper

Falette'nin sakatlığı sonrası savunmada Serdar Aziz'in yanında Luiz Gustavo görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda forma giymişti. Serdar'la iyi bir uyum gösteren sambacı, yenen 2 gole rağmen geçer not aldı.