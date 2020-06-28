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28 Haziran 2020, Pazar
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'den pes etmiyor! Tam 18 maçta...

Fenerbahçe'den pes etmiyor! Tam 18 maçta...

Bu sezon hem ligde hem kupada havlu atan 'de işler her ne kadar yolunda gitmese de, mücadele sürüyor. 29 karşılaşmanın 18'inde geriye düşen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 9'undan galibiyetle ayrılmayı bildi. İşte detaylar...

'in 29. haftasında yenik duruma düştüğü mücadelede BtcTurk 'u 3-2 mağlup eden , kolay kolay pes etmiyor.

Sarı-lacivertlilerin 89. dakikasında yenik duruma düştüğü karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı gollerle kazanması, bu sezon yaptığı geri dönüşleri akıllara getirdi. Süper Lig'de geride kalan 29 karşılaşmanın 18'inde mağlup duruma düşen Fenerbahçe, bu mücadelelerin 9'unu kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaları çevirdiği 9 mücadelenin 5'ini kazanmayı başarırken, 4 müsabakadan 1 puanla ayrıldı. Ligde bu sezon yenik duruma düştüğü müsabakalardan 19 puan çıkartmayı başaran Fenerbahçe, bu alanda en dikkat çekici istatistiğine ise evinde imza attı. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada 8 kez yenik duruma düşerken, bunların sadece 2 tanesinden eli boş ayrıldı.

5 MAÇTAN 3 PUANLA DÖNDÜ
Fenerbahçe, bu sezon yenik duruma düştüğü karşılaşmaların 5'inden galip ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, ligin 2. haftasında deplasmanda 'i, 5. haftasında sahasında 'nü, 14. hafasında seyircisi önünde 'ni, 27 ve 29. haftalarda ise ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 'de mağlup etti.

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4 MAÇ BERABERE SONUÇLANDI
Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü 4 karşılaşmadan ise 1 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, ligin 13. haftasında deplasmanda karşısında 2 kez yenik duruma düştüğü müsabakadan beraberlikle ayrılmayı bildi.

Fenerbahçe, Göztepe dışında 21. haftada içerde Aytemiz , 24. haftada deplasmanda Fraport TAV ve 25. haftada Kadıköy'de ile puanları bölüştü.

KADIKÖY'DE KOLAY KOLAY YENİLMİYOR
Fenerbahçe, maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda yenik duruma düştüğü müsabakalarda önemli geri dönüşlere imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, evinde 8 kez mağlup duruma düşmesine karşın sadece 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Söz konusu müsabakaların 4'ünü kazanmayı bilen Fenerbahçe, 2 kez de beraberlik yaşadı.

Sahasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u geriye düşmesine karşın yenmeyi başaran Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor'a puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor ve 'a ise mağlup oldu.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda hanesine 14 puan yazdırmayı bildi.

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OZAN'DAN HÜCUMA ÖNEMLİ KATKI
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu , bu sezon takımına hücumda önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertli formayla tanıştığı 2015-2016 sezonundan itibaren beklenen katkıyı veremeyen Ozan, sık sık fazla kilolarıyla eleştirildi.

Milli oyuncu, geçen sezon Fenerbahçe formasını hiç giyemezken, kadro dışı bırakılmış ve 21 yaş altı futbol takımında çalışmalarını sürdürmüştü. Devre arasında Alanyaspor'a kiralanan ve eski formunu yakalayan tecrübeli orta saha, bu yıl ise sarı-lacivertli formayla en formda sezonuna imza attı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Ozan, bu sezon takımın değişilmezleri arasına girerken, hücumda etkileyici bir performans ortaya koydu.

Ozan, bu sezon ligde 5 gol atarken, arkadaşlarına da 5 gol pası vererek 10 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

25 yaşındaki futbolcu, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında attığı 2 golle Fenerbahçe formasıyla ilk kez bunu başardı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

  1. 28.06.2020
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