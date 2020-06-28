Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza corona virüsüne yakalandı
Takımı ile idmanlara katılmak için Suudi Arabistan'a dönmeye hazırlanan Josef de Souza, corona virüsüne yakalandı. Fenerbahçeli eski yıldızın, iki hafta daha ülkesinde karantinada kalacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Gelecek hafta yabancı oyuncularıyla idmanlara başlayacak olan Al Ahli'de Josef de Souza şoku yaşanıyor. Rio de Janeiro'dan Suudi Arabistan'a geçmeyi planlayan Brezilyalı futbolcuda corona virüsü tespit edildi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre mayıs ayının sonunda üçüncü bebeği dünyaya geldiği için ülkesine giden Fenerbahçeli eski yıldız, takımının idmanlara başlaması nedeniyle Suudi Arabistan'a dönüş hazırlığı yapıyordu ancak tecrübeli isimde Covid-19 tespit edildi.
Josef basında çıkan bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili bir haberi retweet ederek bu bilgiyi doğruladı ve ardından Instagram hikayesinden karantinada olduğunu duyurdu.
Josef de Souza, iki hafta boyunca ülkesinde karantina altında kalacak.
- 28.06.2020
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