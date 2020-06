Fenerbahçe Mert Hakan'ı böyle bitirmiş!

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç iddialı açıklamalarda bulundu. Koç, son dönemde sıkça tartışılan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferiyle ilgili konuştu. Ali Koç "Transferler hakkında kamuoyunu meşgul eden anlamsız bir tartışmaya nokta koymak gerek. Biz oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir. Profesyonel mevzuatlara uygun şekilde görüşme de yapabilir. Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir" ifadelerini kullandı.



GELECEK İSİMLER BİLE BELLİ

Ali Koç gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları erkenden sıvadıklarını kaydetti. Koç "Kırılganlığı minimum düzeyde, saha içinde teknik kalitesi yüksek, tecrübenin ve gençlerin harmanlandığı bir takım kimyası oluşturacağız. Futbol şubemizin önemli pozisyonlarına atayacağımız isimler ve gelecek oyuncular şu an itibarı ile belli" dedi. Fenerbahçe'nin başkanı transferde işlerinin kolay olmadığını da söyledi. Koç "Hem mali gücümüz, hem FFP kuralları hem de TFF limit sistemi açısından biraz zorlanacağız" diye konuştu.



OPERASYON YAPILDI



1- BİZE SAHA İÇINDE VE DIŞINDA OPERASYON YAPILDI

2 - KENDİ HATALARIMIZ DA VAR. İSTEDİKLERİMİZ OLMADI



Kanarya'da başkan Ali Koç ilk iki yıllarında camiaya şampiyonluk yaşatamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Zirve yarışından erken uzaklaştıkları dönemi anlattı. Sarı-lacivertli ekibin başkanı "20'nci haftaya kadar bahis firmalarına göre şampiyonluğun 1 numaralı adayıyken, şu an potanın tamamen dışında kalmış durumdayız. Bunun iki sebebi var. İlki herkesin kabul ettiği gibi saha içi ve saha dışında bize yapılan operasyon. İkincisi kendi hatalarımız. Şampiyonluk hasretimiz 6 yıla çıktı "dedi.



100 MİLYON DOLAR AÇIK

Biz göreve geldikten sonra borcumuz artmadı. Kan kaybını durdurduk. Halen kulübümüzün yıllık açığı yani her yıl yönetimin kaynak bularak kapatması gereken tutan 100 milyon dolar seviyelerinde."



SEÇİM İÇİN ERKEN

Seçilmeden önce bize iki dönem yeter demiştik. 1 yıl sonraki seçimi konuşmak için erken. 1 sene sonraki seçimde tüm başkan adaylarımız özgürce kulüp televizyonuna çıkacak. Fikirlerini, projelerini anlatacak. Ben de aday olursam bunları anlatırım, aksi halde birkaç cümlem elbette olacaktır."



ASLOLAN SADECE F.BAHÇE'MİZDİR

Camiaya tek mesajım ortak sevdamıza destek olma, önümüzdeki sezon sarı- lacivert başarılar için hep birlikte omuz omuza kenetlenme vaktidir. Unutmayalım ki bizler gelip geçiciyiz. Bugün biz görevde oluruz, yarın bir başkası, aslolan ise sadece Fenerbahçe'mizdir."



NELER DEDİ?

Obradovic bu ailenin parçasıdır. O bizden biri. İlk seyircili maçımızda efsanemize yakışan şekilde ona teşekkür töreni düzenleyeceğiz.

Fenerbahçe'de basketbolda paraların ödenmemesi ilk defa bizim dönemde olmadı. Önceki dönemin 10 milyon dolar borcunu ödedik. Seneye bütçe düşecek.

Yeni kadro kurarken işimiz kolay değil. Finansal Fair-Play var. TFF limit sistemi var. Ayrıca Federasyonun da bize yaklaşımı ortada.

Fenerbahçe'nin sahibi milyonlarca taraftarıdır. Eleştirilerini önemsiyoruz.

Ben Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığına çok önem veriyorum. Dehşet verici düzeyde borç yükü aldık.