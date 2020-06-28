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28 Haziran 2020, Pazar
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'den flaş kaleci hamlesi! ...

Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Transfer...

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan 'de önümüzdeki sezon için çalışmalar sürüyor. Birçok bölgeye yapmayı planlaya sarı-lacivertlilerde, kaleci transferi de son günlerde gündemde. Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim ise 'dan oldu. İşte detaylar...

'nin gelecek sezon planlamasında kaleci transferinin de olduğu bilinirken menajerlerin sarı-lacivertli ekibe İspanyol ekibi forması giyen Iago Herrerin'i önerdiği öne sürüldü. Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır'a Hollanda, İngiltere ve Almanya'dan teklifler olduğu bilinirken sezon sonunda yaşanabilecek ayrılık sebebiyle arayışlar da hız kazandı. Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2021'e dek devam eden Herrerin'in bonservis sorununun da çözüleceği öğrenilirken gelişmeler merakla bekleniyor.

SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK!
32 yaşındaki kaleci bu sezon 'nda 4, ligde ise 3 karşılaşmada forma giydi, bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile de ilgilendiği biliniyor. Faslı kaleci, Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Sevilla'nın Bono ile yeni sözleşmeyi imzalamayı düşünmemesi sebebiyle Bono Kanarya'nın gündemine gelmişti.

IAGO HERRERIN KİMDİR?
32 yaşındaki İspanyol oyuncu, Athletic Bilbao takımında kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Basconia kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Barakaldo, Bilbao Athletic, Atlético Madrid B, Athletic Bilbao, Numancia ve Leganés kulüplerinde oynamıştır.

Herrerin bu sezon ve Kral Kupası'nda çıktığı 7 mücadelede 4 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapattı.

  1. 28.06.2020
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