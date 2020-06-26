Son dakika transfer haberleri: Menajerinden resmi açıklama! Hasan Ali Kaldırım...

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala kulüpler önümüzdeki sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda. Özellikle bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ve hem ligde hem kupada havlu atan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerden biri olan Hasan Ali Kaldırım için de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...