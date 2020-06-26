HaberlerGaleriSon dakika transfer haberleri: Menajerinden resmi açıklama! Hasan Ali Kaldırım...
Son dakika transfer haberleri: Menajerinden resmi açıklama! Hasan Ali Kaldırım...
Süper Lig'de bitime 6 hafta kala kulüpler önümüzdeki sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda. Özellikle bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ve hem ligde hem kupada havlu atan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerden biri olan Hasan Ali Kaldırım için de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
26 Haziran 2020 Cuma 14:17
Güncelleme: 26.06.2020 14:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ligde son haftalara girilirken transfer gündemi de iyiden iyiye ısınmaya başladı. Özellikle ligin dev ekiplerinden olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferde adımlarını sağlam atmak isteyen kulüplerden Fenerbahçe'de de özellikle Hasan Ali Kaldırım konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Hasan Ali Kaldırım için Galatasaray dahil birçok kulübün devreye girdiği iddiaları ortaya atılmıştı.
Transferde son günlerin en çok konuşulan ismi Hasan Ali Kaldırım için günden güne gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sol bekin gelecek sezonda forma giyeceği kulüp merak konusu...