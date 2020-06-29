Kanında var
Yeni Malatya’yı 90+6’da geçen sarı-lacivertliler, geri dönüş yaptığı bu 9 mücadeleden 5’ini kazandı, 4’ünden de puan almayı başardı.
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe yine de kolay pes etmiyor. Son örnek; Yeni Malatya maçı... 89'da 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanıp 'büyük takım' farkını ortaya koydu. Kanarya bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 18'inde benzer şekilde mağlup duruma düşerken, bu mücadelelerin 9'unu kaybetmedi. 5 maçı geri dönerek kazanmayı başardı, 4'ünden ise 1 puanla ayrıldı. Toplamda 19 puan elde etti.
6 TANESİ KADIKÖY'DE
Sarı-lacivertliler, geri dönüşlerin 6'sını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. Evinde 8 kez mağlup duruma düşmesine karşın sadece 2 kez sahadan boynu bükük ayrılan Fenerbahçe, 4 maçı (Ankaragücü, Gençlerbirliği, Kayseri, Y.Malatya) kazandı, 2 kez de (Alanyaspor, Denizlispor) beraberliğe ulaştı. Kanarya, Antalyaspor ve Galatasaray ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda ise skoru çeviremeyerek mağlup oldu.
- 29.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kanında var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.