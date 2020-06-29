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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Kanında var

Kanında var

Yeni ’yı 90+6’da geçen sarı-lacivertliler, geri dönüş yaptığı bu 9 mücadeleden 5’ini kazandı, 4’ünden de puan almayı başardı.

Kötü bir sezon geçiren yine de kolay pes etmiyor. Son örnek; Yeni maçı... 89'da 2-1 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazanıp 'büyük takım' farkını ortaya koydu. Kanarya bu sezon ligde oynadığı 29 karşılaşmanın 18'inde benzer şekilde mağlup duruma düşerken, bu mücadelelerin 9'unu kaybetmedi. 5 maçı geri dönerek kazanmayı başardı, 4'ünden ise 1 puanla ayrıldı. Toplamda 19 puan elde etti.

6 TANESİ KADIKÖY'DE
Sarı-lacivertliler, geri dönüşlerin 6'sını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. Evinde 8 kez mağlup duruma düşmesine karşın sadece 2 kez sahadan boynu bükük ayrılan Fenerbahçe, 4 maçı (Ankaragücü, , , Y.Malatya) kazandı, 2 kez de (, Denizlispor) beraberliğe ulaştı. Kanarya, ve ile 'de oynadığı karşılaşmalarda ise skoru çeviremeyerek mağlup oldu.

  1. 29.6.2020
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