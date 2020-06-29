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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Muriç'lere kız geliyor!

Muriç'lere kız geliyor!

Vedat ve çifti, ikinci bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı. Erkek bir çocukları olan ikili mutlu haberi hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

Vedat ve çifti, ikinci bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu açıkladı. Erkek bir çocukları olan ikili mutlu haberi hesaplarından sevenleriyle paylaştı. Vedat Muriç, karşılaşmasında attığı golle bu sezon toplam gol sayısını 17'ye çıkararak kariyer rekorunu egale etmişti.
  1. 29.6.2020
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