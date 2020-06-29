Ukrayna basını: F.Bahçe Shakhtar ile görüşüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ukrayna basını: F.Bahçe Shakhtar ile görüşüyor

basını: F.Bahçe ile görüşüyor

Ukrayna basını: F.Bahçe Shakhtar ile görüşüyor

çalışmalarına erken başlayan için iddiası ortaya atıldı. basını, golcü arayan sarı-lacivertli ekibin FK'da başarılı bir performans sergileyen santrfor için ile masaya oturacağını yazdı.

çalışmalarına erken başlayan için iddiası ortaya atıldı. basını, golcü arayan sarı-lacivertli ekibin FK'da başarılı bir performans sergileyen santrfor için ile masaya oturacağını yazdı. Haberde, 27 yaşındaki forvetle Emre Belözoğlu'nun iletişim kurduğu belirtildi. Shakhtar'ın da Nijeryalı oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ifade edildi. Kayode kiralık oynadığı Gaziantep FK formasıyla bu sezon 26 karşılaşmaya çıktı ve 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.
  1. 29.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ukrayna basını: F.Bahçe Shakhtar ile görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA