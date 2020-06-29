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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Şükrü Birand unutulmadı

Şükrü Birand unutulmadı

Sarı-lacivertli takımın efsane oyuncularından Şükrü Birand anıldı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Şükrü Birand'ı vefatının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesine yer verildi.

Sarı-lacivertli takımın efsane oyuncularından Şükrü Birand anıldı. Yönetim, "10 yılda Çubuklu'yu 317 kez terleten, ve efsane futbolcularından Şükrü Birand'ı vefatının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 29.6.2020
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