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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Revire döndü

Revire döndü

maçında sakatlanan 'nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

maçında sakatlanan 'nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ekici en az 10 gün sahalardan uzak kalacak. İdmanda adalesinde yırtık ve kanama oluşan 2 hafta daha yok. Garry Rodrigues cezalı. Falette'nin durumu ise bugün belli olacak. maçı öncesi eksikler teknik heyeti sıkıntıya soktu.
  1. 29.6.2020
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