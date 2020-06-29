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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Kruse: Haklıyım

Kruse: Haklıyım

ile alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden , 'un yayınına katıldı.

ile alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden , 'un yayınına katıldı. Alman oyuncu, "Bundan sonra süreç hukuki olarak işleyeceği için çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum" dedi. Kruse, Bundesliga'ya dönmek istediğini de belirtti. "Cüzdanıma baktığımda biraz daha para kazanmam gerektiğini düşünüyorum" diyen yıldız, "Eski kulübün Bremen bunu karşılayabilir mi?" sorusuna, "Tüm Bundesliga ekiplerinin bütçesi buna yeter diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

  1. 29.6.2020
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