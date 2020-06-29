Kruse: Haklıyım
Fenerbahçe ile alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Max Kruse, Sky Sports'un yayınına katıldı.
Fenerbahçe ile alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Max Kruse, Sky Sports'un yayınına katıldı. Alman oyuncu, "Bundan sonra süreç hukuki olarak işleyeceği için çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum" dedi. Kruse, Bundesliga'ya dönmek istediğini de belirtti. "Cüzdanıma baktığımda biraz daha para kazanmam gerektiğini düşünüyorum" diyen yıldız, "Eski kulübün Bremen bunu karşılayabilir mi?" sorusuna, "Tüm Bundesliga ekiplerinin bütçesi buna yeter diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
- 29.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kruse: Haklıyım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.