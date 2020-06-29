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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Centurion yarışı

Centurion yarışı

Adı  ile anılan için ve 'in ardından da devreye girdi.

Adı ile anılan için ve 'in ardından da devreye girdi. Arjantin basını, Fenerbahçe'nin teklifinin diğer kulüplerden daha iyi olduğunu iddia ederek, Centurion'un 3. kez Avrupa'ya gidebileceğini duyurdu. Bonservisi Racing Club'da olan 27 yaşındaki sol kanat, ocak ayında kiralandığı Velez'de 8 maçta 2 gol+2 asiste imza attı.
  1. 29.6.2020
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