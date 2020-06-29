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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Datome, Milano’ya

Obradovic'in bırakması sonrası F.Bahçe 'da gözler yıldız isimlere çevrilmişti...

Obradovic'in bırakması sonrası F.Bahçe 'da gözler yıldız isimlere çevrilmişti... İlk ayrılık haberi Gigi 'den geldi. La Gazzetta dello Sport, İtalyan oyuncunun Olimpia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını aktardı. Datome'nin gelecek sezon Çizme'de forma giyeceği belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.
  1. 29.6.2020
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