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Galatasaray'ı dağıtmıştı! Emre Belözoğlu araya girdi ve transfer...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna geçmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, lig bitimine kısa süre kala çalışmalarına başlamış ve Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak sarı lacivertlilere kazandırmıştı. Tecrübeli futbol adamının gündeminde bu kez sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

27 Haziran 2020 Cumartesi 14:37 Güncelleme: 27.06.2020 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





