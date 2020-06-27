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Galatasaray'ı dağıtmıştı! Emre Belözoğlu araya girdi ve transfer...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna geçmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, lig bitimine kısa süre kala çalışmalarına başlamış ve Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak sarı lacivertlilere kazandırmıştı. Tecrübeli futbol adamının gündeminde bu kez sürpriz bir ismin olduğu ortaya çıktı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Haziran 2020 Cumartesi 14:37
Güncelleme: 27.06.2020 15:12
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer girişimi... Sarı lacivertliler, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlarken, yapılacak takviyeler konusunda gaza bastı.
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Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarını hızlandıran Kanarya, Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşmasına varmıştı.
Bu transferin ardından Emre Belözoğlu'nun, forvet mevki için de sürpriz bir ismi istediği ortaya çıktı.
G.SARAY'A ŞOV YAPMIŞTI Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçında oynadığı futbolla o isim göz doldurmuştu...
Sarı lacivertlilerin radarına giren golcü futbolcunun Gaziantep FK'da kiralık forma giyen Kayode olduğu belirtildi.