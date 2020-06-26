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Chelsea - Manchester City maçından kareler
İngiltere Premier Lig'in 31'inci haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan zorlu karşılaşma Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea'nin 2-1'lik üsrünlüğü ile sonuçlandı. Maviler'e galibiyeti getiren golleri Christian Pulisic ve Willian (pen) getirdi. Manchester City'nin tek sayısı ise Kevin de Bruyne'den geldi. İşte zorlu karşılaşmadan kareler...
26 Haziran 2020 Cuma 00:42 Güncelleme: 26.06.2020 00:42
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