Chelsea - Manchester City maçından kareler

İngiltere Premier Lig'in 31'inci haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan zorlu karşılaşma Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea'nin 2-1'lik üsrünlüğü ile sonuçlandı. Maviler'e galibiyeti getiren golleri Christian Pulisic ve Willian (pen) getirdi. Manchester City'nin tek sayısı ise Kevin de Bruyne'den geldi. İşte zorlu karşılaşmadan kareler...