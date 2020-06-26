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26 Haziran 2020, Cuma
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Chelsea - Manchester City maçından kareler

İngiltere Premier Lig'in 31'inci haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan zorlu karşılaşma Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea'nin 2-1'lik üsrünlüğü ile sonuçlandı. Maviler'e galibiyeti getiren golleri Christian Pulisic ve Willian (pen) getirdi. Manchester City'nin tek sayısı ise Kevin de Bruyne'den geldi. İşte zorlu karşılaşmadan kareler...

26 Haziran 2020 Cuma 00:42 Güncelleme: 26.06.2020 00:42
Chelsea - Manchester City maçından kareler

İngiltere Premier Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Manchester City'i konuk etti.

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Chelsea - Manchester City maçından kareler

Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmayı başardı.

Chelsea - Manchester City maçından kareler

Chelsea'nin golleri Pulisic ve Willian'dan geldi. Manchester City'nin golünü ise Kevin de Bruyne kaydetti.

İşte maçtan kareler...

Chelsea - Manchester City maçından kareler
Chelsea - Manchester City maçından kareler
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